Meta AI Türkiye’de kullanıma sunuldu

Meta, yapay zeka destekli asistanı Meta AI’ı Türkiye’de Türkçe dil desteğiyle kullanıma sundu. Bugünden itibaren, Türkiye’deki kullanıcılar, istedikleri takdirde Meta AI ile sohbet ederek öneriler alabilecek, içerik oluşturabilecek ve günlük işlerini kolaylaştırabilecek.

Meta AI, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger başta olmak üzere tüm Meta ürünleri ile entegre çalışıyor. Kullanıcılar, uygulamalarda mavi daire simgesine dokunarak veya grup sohbetlerinde “@Meta AI” etiketiyle asistanı aktif hale getirebiliyor.

Şirket, yapay zekanın gündelik yaşamda kullanıcıya rehberlik edebileceğini ve öneriler sunabileceğini belirtiyor.

Meta AI yalnızca metin tabanlı yanıtlar vermekle kalmıyor; aynı zamanda görsel yaratma ve hareketlendirme özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Meta, kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlayan Meta AI ile Türkiye’de günlük yaşamı zenginleştirecek birçok fırsat sunmayı hedefliyor.

Şu anda dünya genelinde 200’den fazla ülkede kullanımda olan Meta AI, aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip.