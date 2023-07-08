Meta, Android kullanıcıları için Threads Beta programı başlattı

Meta, Android için Bir Threads programı başlatmaya hazırlanıyor.



Beta programıyla beraber kullanıcıların yeni özellikleri denemesi ve hata düzeltmelerine yardımcı olmasına olanak sağlanacak.

"VERİLER UYGULAMAYI GELİŞTİRMEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN TOPLANACAK"



Beta programının davetiyesinde, "Uygulamayı kullanımınızla ilgili belirli verilerin, uygulamayı iyileştirmeye yardımcı olmak için toplanıp geliştiriciyle paylaşılacağını" belirtiyor.



Davetiye "test sürümlerinin kararsız olabileceği" konusunda da uyarıyor. Ayrıca Android cihazı olan herkesin beta programına dahil olabileceği de belirtildi.