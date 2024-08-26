Meta, Apple Vision Pro'ya rakip olacak projesini iptal etti

Meta, Apple Vision Pro ile rekabet etmesi beklenen karma gerçeklik gözlüğü La Jolla'nın geliştirilmesini iptal etti. Yüksek maliyetler nedeniyle vazgeçilen cihaz, ultra net mikro OLED ekranlarla donatılacaktı.

Meta, Apple Vision Pro'ya rakip olacak projesini iptal etti

Meta, Vision Pro ile rekabet etmesi amaçlanan ve uzun süredir konuşulan karma gerçeklik gözlüğü planlarını iptal etti.

Gözlük, La Jolla olarak adlandırılıyordu ve 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

The Information'ın haberine göre, CEO Mark Zuckerberg'in de katıldığı bir ürün inceleme toplantısının ardından Reality Labs çalışanlarına cihaz üzerinde çalışmayı bırakmalarını söylediği kaydedildi.

Bu karma gerçeklik cihazının, ultra net mikro OLED ekranlarıyla Quest 3'ten çok daha üstün ve Apple Vision Pro'da kullanılan teknolojinin aynısı olduğu iddia ediliyordu.

Haberde, Meta'nın gözlüğün üretiminden vazgeçmesine yüksek maliyetlerin neden olduğu aktarıldı.

Şirket cihazı 1.000 doların altına çekmek istiyordu ancak bu mikro OLED paneller, Meta'nın ucuz karma gerçeklik gözlüğü planlarını suya düşürüyor.

DAHA FAZLA KARMA GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ PLANLARI BULUNUYOR

Buna rağmen Meta'nın yakın gelecekte daha fazla kulaklık ve karma gerçeklik teknolojisi için planlarının olduğu kaydedildi.

The Verge daha önce Ventura kod adlı daha uygun fiyatlı bir Quest gözlüğünün bu yıl içinde çıkabileceğini bildirmişti.

Benzer bir şekilde, Meta'nın önümüzdeki ay Meta Connect etkinliğinde bazı yeni AR gözlüklerini tanıtacağı bildiriliyor.

Aynı şekilde, Quest 4'ün de 2026'da standart ve premium versiyonlarının çıkacağı söyleniyor.

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