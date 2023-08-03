Meta, AudioCraft AI ile birlikte metinden müzik üretebilecek

Meta, metinden kolayca yüksek kaliteli ses ve müzik üretimini sağlayacak AudioCraft isimli yapay zeka aracını yayınladı.



AudioCraft ile beraber enstrümanda tek bir nota çalmak zorunda kalmadan sadece metin yazarak istediğiniz tarzda yüksek kaliteli, gerçekçi ses ve müzik üreten bir yapay zeka robotu olarak kullanıcıyla buluştu.



Meta, kullanıcıların araba kornası veya ahşap zemindeki ayak sesleri gibi çevresel sesler ve ses efektleri oluşturmasına olanak tanıyan önceden eğitilmiş AudioGen modellerini de piyasaya sürdü.



Yapay zeka aracı üç modelden oluşmaktadır: MusicGen, AudioGen ve EnCodec.

MUSICGEN



MusicGen, Meta'nın kendi müzik kütüphanesi kullanılarak eğitilmiştir ve metin istemlerine dayalı müzik üretebilir.

AUDIOGEN

AudioGen ise genel ses efektleri konusunda eğitilmiştir ve metin istemlerinden ses üretebilir.

ENCODEC



EnCodec bir kod çözücü görevi görür ve daha az bozulma ile yüksek kaliteli müzik üretimini sağlar.

ÖZEL OLARAK LİSANSLANMIŞ MÜZİKLER KULLANILARAK EĞİTİLDİ



MusicGen'in şirkete ait ve özel olarak lisanslanmış müzikler kullanılarak eğitildiği belirtildi.

TELİF HAKKI İHLALLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİLER

Sanatçılar ve sektör uzmanları, makine öğrenimi yazılımı web'den kazınan verilerden kalıpları tanıyarak ve çoğaltarak çalıştığı için telif hakkı ihlalleri konusunda endişelerini dile getirdiler.