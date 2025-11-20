Meta, Avustralya'da 16 yaş altı Instagram kullanıcılarına hesap kapatma uyarısı yapıyor

ABD'li teknoloji devi Meta, binlerce Avustralyalı gence, dijital geçmişlerini silmeleri ve Facebook, Instagram ve Threads hesaplarını silmeleri için uyarı göndermeye başladı.

Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların hesaplarına yönelik sosyal medya yasağı kararı alınmıştı. Yasak, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Kaliforniya merkezli Meta, hedef alınan teknoloji şirketleri arasında yasaya nasıl uyacağını açıklayan ilk şirket oldu. Meta, şüpheli çocukların 4 Aralık'tan itibaren platformlara erişiminin engellenmeye başlanacağı konusunda binlerce genç hesap sahibine SMS ve e-posta yoluyla ulaştı.

INSTAGRAM'DA 350 BİN KİŞİ 13-15 YAŞINDA

Şirketin yaptığı açıklamada, "Etkilenen gençlere bugün bildirimde bulunarak, iletişimlerini ve anılarını kaydetme fırsatı sunmaya başlayacağız" denildi. Meta, genç kullanıcıların bildirim süresini iletişim bilgilerini güncellemek için de kullanabileceklerini belirterek, "Böylece 16 yaşına geldiklerinde onlarla iletişime geçebileceğimizi ve erişimlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olabileceğimizi söyledik" dedi.

Meta, Instagram'da 13-15 yaş aralığında 350 bin Avustralyalının, Facebook'ta ise aynı yaş grubunda 150 bin kişinin olduğunu tahmin ediyor. Avustralya'nın nüfusu 28 milyon.

VİDEO ÖZÇEKİMİ İLE DOĞRULAYACAKLAR

Meta, yanlışlıkla hesaptan çıkarılacakları bildirilen 16 yaş ve üzeri hesap sahiplerinin Yoti Yaş Doğrulama ile iletişime geçerek hükümet tarafından verilmiş kimlik belgeleri veya "video özçekimi" ile yaşlarını doğrulayabileceklerini söyledi.

Sidney Üniversitesi Yapay Zeka, Güven ve Yönetişim Merkezi Eş Direktörü Terry Flew, bu tür yüz tanıma teknolojilerinin en az yüzde 5 oranında başarısızlık oranına sahip olduğunu söyledi. Flew, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada, "Hükümet tarafından zorunlu kılınan bir kimlik sistemi olmadığı için, bu konularda her zaman ikinci en iyi çözümlere bakıyoruz" dedi.