Meta, Avustralya'da 16 yaş altı Instagram kullanıcılarına hesap kapatma uyarısı yapıyor
20.11.2025 11:41
AP
Teknoloji devi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara uygulanacak sosyal medya yasağı nedeniyle, genç kullanıcılara hesaplarını kapatma uyarısı yapmaya başladı.
ABD'li teknoloji devi Meta, binlerce Avustralyalı gence, dijital geçmişlerini silmeleri ve Facebook, Instagram ve Threads hesaplarını silmeleri için uyarı göndermeye başladı.
Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocukların hesaplarına yönelik sosyal medya yasağı kararı alınmıştı. Yasak, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek.
Kaliforniya merkezli Meta, hedef alınan teknoloji şirketleri arasında yasaya nasıl uyacağını açıklayan ilk şirket oldu. Meta, şüpheli çocukların 4 Aralık'tan itibaren platformlara erişiminin engellenmeye başlanacağı konusunda binlerce genç hesap sahibine SMS ve e-posta yoluyla ulaştı.
INSTAGRAM'DA 350 BİN KİŞİ 13-15 YAŞINDA
Şirketin yaptığı açıklamada, "Etkilenen gençlere bugün bildirimde bulunarak, iletişimlerini ve anılarını kaydetme fırsatı sunmaya başlayacağız" denildi. Meta, genç kullanıcıların bildirim süresini iletişim bilgilerini güncellemek için de kullanabileceklerini belirterek, "Böylece 16 yaşına geldiklerinde onlarla iletişime geçebileceğimizi ve erişimlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olabileceğimizi söyledik" dedi.
Meta, Instagram'da 13-15 yaş aralığında 350 bin Avustralyalının, Facebook'ta ise aynı yaş grubunda 150 bin kişinin olduğunu tahmin ediyor. Avustralya'nın nüfusu 28 milyon.
VİDEO ÖZÇEKİMİ İLE DOĞRULAYACAKLAR
Meta, yanlışlıkla hesaptan çıkarılacakları bildirilen 16 yaş ve üzeri hesap sahiplerinin Yoti Yaş Doğrulama ile iletişime geçerek hükümet tarafından verilmiş kimlik belgeleri veya "video özçekimi" ile yaşlarını doğrulayabileceklerini söyledi.
Sidney Üniversitesi Yapay Zeka, Güven ve Yönetişim Merkezi Eş Direktörü Terry Flew, bu tür yüz tanıma teknolojilerinin en az yüzde 5 oranında başarısızlık oranına sahip olduğunu söyledi. Flew, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada, "Hükümet tarafından zorunlu kılınan bir kimlik sistemi olmadığı için, bu konularda her zaman ikinci en iyi çözümlere bakıyoruz" dedi.
32 MİLYON DOLARA KADAR CEZASI VAR
Hükümet, platformları, tüm hesap sahiplerinden 15 yaşından büyük olduklarını kanıtlamalarını talep etmenin yeni yaş kısıtlamalarına karşı mantıksız bir tepki olacağı konusunda uyardı. Hükümet, platformların birçok hesap sahibi hakkında zaten yeterli veriye sahip olduğunu ve bu kişilerin küçük çocuk olmadıklarını doğruladıklarını savunuyor.
Konuyla ilgili makul adımlar atılmaması durumunda platformlara 50 milyon Avustralya dolarına (32 milyon ABD doları) kadar para cezası verilebilir.
Meta'nın başkan yardımcısı ve küresel güvenlik sorumlusu Antigone Davis, Apple App Store ve Google Play gibi uygulama mağazalarının, Facebook ve Instagram gibi uygulama operatörlerine kaydolan ve en az 16 yaşında olduğunu doğrulayan kullanıcıların yaş bilgilerini toplamasını tercih ettiğini söyledi. Davis yaptığı açıklamada, "Bu, yaşın güvence altına alınmasına yönelik devam eden çabalarımıza yaptığımız yatırımlarla birleştiğinde gençler için çevrim içi ortamda daha kapsamlı bir koruma sağlıyor" diye ekledi.
"GERÇEK DÜNYADA DAHA İYİ DURUMDALAR"
Sosyal medya yaş sınırlaması için lobi yapan ebeveyn grubu Heaps Up Alliance'ın kurucusu Dany Elachi, ebeveynlerin çocuklarının şu anda sosyal medyaya ayırdıkları zamanı nasıl geçirecekleri konusunda planlama yapmalarına yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Elachi, "Yasanın tamamen desteklemediğimiz yönleri var, ancak 16 yaşın altındaki çocukların gerçek dünyada daha iyi durumda oldukları ilkesini savunduk ve destekliyoruz" dedi.