Meta, Brezilya'daki yapay zeka araçlarını askıya almaya karar verdi

Meta, hükümetin kişisel veriler ve yapay zeka ile ilgili yeni gizlilik politikasına itirazlarına yanıt olarak Brezilya'da üretken yapay zeka araçlarının kullanımını askıya almaya karar verdiğini söyledi.

Haziran ayında Meta, popüler sohbet hizmetindeki işletmeler için ilk yapay zeka odaklı reklam hedefleme programını başlatmak üzere Sao Paulo'da bir etkinlik düzenlemişti.

Bu ayın başlarında Brezilya Ulusal Veri Koruma Kurumu (ANPD), Meta'nın ülkede üretken yapay zeka sistemlerini eğitmek için kişisel verilerin kullanımına yönelik yeni gizlilik politikasının geçerliliğini derhal askıya almaya karar verdi.



Brezilyalı otoriteye göre ANPD, şirketin gizlilik politikasını, jeneratif yapay zeka eğitimi için kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bölümü hariç tutacak şekilde uyarlaması gerektiğine karar verdi.

200 MİLYON KULLANICISI BULUNUYOR

Brezilya, 200 milyon kullanıcıyla Hindistan'dan sonra Meta'nın WhatsApp uygulaması için ikinci en büyük kullanıcı tabanına sahip.

