Meta CTO'su Bosworth: Beğenmeyen istifa etsin!

Bu açıklama, Meta içinde bazı çalışanların, şirketin yeni politikası ve iç muhalefetin susturulması gibi konularda eleştirilerde bulunmasının ardından geldi. Gelen tepkilere çok sert cevap veren Bosworth, şirket içi konularla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle medyaya bilgi sızdırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu şekilde düşünen çalışanların başka bir yerde çalışmayı düşünmeleri gerektiğini söyledi.

İşten çıkartmalar tepki çekti



Meta, geçtiğimiz günlerde düşük performans gösteren çalışanları işten çıkarmaya başladı ve bu durum şirket içinde gerginliğe yol açtı. Bosworth, kararlarını beğenmeyen işçilerin Meta'da çalışmaya devam etmemeleri gerektiğini ifade etti.



Meta'nın yeni politikaları, DEI programlarının kesilmesi ve moderasyon standartlarının gevşetilmesi gibi önemli değişiklikler içeriyor. Statista’nın verilerine göre 76 binin üzerinde çalışanı olan teknoloji devinin Amerika’daki çalışanlarının yalnızca %3.9’u Siyah, %4.3’ü Hispanik Amerikalılardan oluşuyor.



Seçim sonrası tavrı değişti



2019 yılında Facebook, 5 yıl içinde çalışanlarının yarısını çeşitli veya yeterince temsil edilmeyen gruplardan oluşturma hedefi olduğunu açıklamıştı. Mark Zuckerberg o dönem sergilediği duruşla Silikon Vadisi’nde öne çıkmıştı.



Bu bağlamda çalışmalar yapan şirket, 3 yıl içinde ABD’deki Siyah ve Hispanik çalışan sayısını iki katına çıkarmıştı. Tüm dünyada çalışanlarının üçte biri de kadınlardan oluşuyordu.



10 Ocak 2025’ten itibaren her şey değişti. Meta, çeşitlilik hedefleriyle ilerlemek yerine kurumsal katılım çabalarını tamamen terk ettiğini duyurdu. Bu emir doğrudan Mark Zuckerberg’den geldi.