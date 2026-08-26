Meta davası sonuçlandı. Sosyal medya devi 17 milyar dolar ödeyecek

Sosyal medya devi Meta 'ta Facebook ve Instagram’ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'deki 29 eyalet tarafından dava açılmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti.

Eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul eden şirket, söz konusu tutarın 10 yıllık bir süre zarfında yıllık taksitler halinde ödeneceğini açıkladı.

Meta'nın genç kullanıcıları için sosyal medyaya günlük kullanım sınırları getirmesi de bekleniyor. Gençlerin gece kullanımı da kısıtlanacak. Çocukların yaş sınırlamalı içeriklere erişmesi de engellenecek.

Meta yetkilileri, anlaşmanın genç kullanıcılar için katı kısıtlamalar getirdiğini vurguladı. TikTok ve YouTube gibi rakiplere de benzer adımlar atmaları için çağrıda bulundu.

Eyalet yönetimleri tarafından 2023'te açılan davada, sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar için bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı savunuluyordu.

DAVA 2023'TE AÇILMIŞTI

Aralarında California, New York ve Colorado'nun da bulunduğu çok sayıda ABD eyaleti, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya karşı Ekim 2023'te dava açmıştı.

Davada, Meta'nın sırf daha fazla reklam geliri elde etmek amacıyla gençleri ve çocukları kasıtlı olarak platformlarına bağımlı hale getiren tasarımlar kullandığı ve bu durumun gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığına verdiği büyük zararı bilmesine rağmen halkı yanılttığı iddia edilmişti.

Şirketin ana hedefinin, gençlerin platformda daha fazla zaman geçirmesi olduğu belirtilen davada, Meta'nın gelişmekte olan genç beyinlerin zayıflıklarını bilerek onları hedef alan özellikler geliştirdiği öne sürülmüştü.

Bunlar arasında dopamini tetikleyen öneri algoritmaları, sosyal kıyaslamaya ve dolayısıyla zarara yol açan "Beğen" butonları, gençleri uygulamaya çeken sürekli bildirimler, vücut algısı bozukluğuna yol açtığı bilinen görsel filtreler, uygulamadan çıkılmasını zorlaştıran "sonsuz kaydırma" formatı gibi özellikler sıralanmıştı.

Meta'nın kendi iç araştırmalarının, platformun gençlerde depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve hayat düzeninin bozulması gibi ciddi sorunlara yol açtığını gösterdiği ancak şirketin bunu inkar ederek yanıltıcı raporlar yayımladığı savunulmuştu.

Şirketin çocukların çevrim içi gizliliğini korumaya yönelik yasayı da ihlal ettiği belirtilerek, "ebeveynlerinden izin almadan 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini topladığı" iddia edilmişti.

Davacı eyaletler, Meta'nın devam eden "hukuka aykırı" uygulamalarının durdurulmasını ve eyalet veya federal yasalar kapsamında öngörülen diğer yaptırımların uygulanmasını talep etmişti.