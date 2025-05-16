Meta dil modelini erteliyor

Wall Street Journal'ın haberine göre Meta Platforms, şirket mühendislerinin yeteneklerini geliştirmek için çalıştığı yeni, büyük dil modeli Behemoth'un piyasaya sürülmesini erteliyor.



Habere göre, modelin Nisan ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu, böylece Meta'nın geliştiricilere yönelik LLamaCon konferansıyla aynı zamana denk gelebilecekti. Konuya aşina olan kişilere göre daha sonra Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak kaynaklar modelin sonbaharda ya da daha sonra piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi.



Meta yöneticileri Behemoth'un ne zaman piyasaya sürüleceğini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Şirketin 30 Nisan'daki ilk çeyrek kazanç çağrısında CEO Mark Zuckerberg, Behemoth'un öncelikle Meta'nın kamu için daha yalın, daha verimli yapay zeka modelleri üretmesinin bir yolu olarak kullanıldığını söyledi. Hala yolda olduğunu söyledi, ancak herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.