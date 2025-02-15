Meta dünyanın çevresine kablo çekiyor: 50 bin kilometrelik dijital devrim

Tüm kıtalardan geçecek



Project Waterworth, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve diğer önemli bölgelerde karaya çıkış noktaları ile beş kıtayı birbirine bağlayacak.



Project Waterforth’un amacı ne?



Meta, bu projeyi dijital iletişim, video deneyimleri ve çevrimiçi işlemler gibi uygulamaları desteklemek için inşa ediyor. Ayrıca, yapay zeka hizmetlerinin dünya çapında yayılmasını sağlamak için bu ağın önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.



Proje, 24 fiber çift kablo kullanarak yeni bir mimari ile inşa edilecek ve kabloların derin sulara, 7.000 metreye kadar derinliklere yerleştirilmesi planlanıyor.



Project Waterworth, Meta'nın dijital altyapısını güçlendirecek ve dünya genelinde yüksek hızlı bağlantı sağlayarak yapay zeka inovasyonunu destekleyecek. Bu multi milyar dolarlık yatırım, dijital iletişimde devrim yaratacak ve küresel dijital otoyolların ölçeğini ve güvenilirliğini artıracak.



Hindistan’ın önemi



Ingrid Lunden’ın haberine göre Meta’nın, yapay zeka veri merkezleri ve bulut hizmetlerinin hızla geliştiği Hindistan’a direkt bağlantı kurma isteğinin, projeye başlangıç için çıkış noktası olduğunu yazdı. Konuyla ilgili şirketten bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.



Tek örneği Google



Projenin tamamlanmasının ardından Meta, kendi denizaltı kablo yoluna sahip olan ikinci şirket olacak. An itibarıyla bu ayrıcalığa sahip tek şirket Google. Amazon, Microsoft gibi dev teknoloji şirketleri bu alanda olsalar da yalnızca ortaklıkları bulunuyor.

