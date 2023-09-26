Meta duyurdu: Threads hesapları silinebilecek (Threads hesabı nasıl silinir?)

Meta, Temmuz ayında metin tabanlı sosyal ağı Threads'i çıkardıktan sonra, kullanıcıların Instagram hesaplarını silmeden Threads hesaplarını silmelerinin bir yolu olmadığı için eleştirilerle karşılaşmıştı.

Şirketin Threads için ayrı bir hesap silme özelliğini kullanıma sunmaya hazırlandığı kaydedildi.



Meta'nın ürün gizliliğinden sorumlu şefi Michel Protti, şirketin başlangıçta silme talepleriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda çok düşündüğünü söyleyerek lansman sırasında bu iki hesabı ayırmanın teknik olarak zor olduğunu belirtti.

Bu nedenle şirket, hesabı devre dışı bırakma veya özel olarak ayarlama gibi araçları kullanıma sundu.

THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?

Ne yazık ki şu anda bağlı olan Instagram hesabını silmeden Threads hesabını kapatmak mümkün değil. Ancak Meta'nın hesap silme özeliğini Aralık ayına kadar çıkartması bekleniyor.

AKTİF KULLANICI SAYISI META'NIN UMDUĞU GİBİ DEĞİL

Threads, Temmuz ayında faaliyete geçtikten sonra hızla 100 milyon kayıt sayısına ulaştı.

Ancak son birkaç ay içinde platformun popülaritesi azaldı. Şirket, takipçi akışı, web uygulaması ve tam metin arama gibi çok aranan özellikleri kullanıma sunmuş olsa da, katılım düzeyi Meta'nın umduğu gibi olmadı.

Insider Intelligence tarafından bugün yayınlanan bir analiz, Threads'in ABD'de aylık 23,7 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve şu anda kullanıcı tabanı açısından Reddit ve Twitter'ın altında yer aldığını belirtti.