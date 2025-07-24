Meta, elektronik bileklik geliştirdi: "Havaya yazı yazmak" mümkün olacak

WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, insanların cihaza dokunmadan, yalnızca el hareketleriyle bilgisayar kullanmasını sağlayan yeni bir bileklik üzerinde çalışıyor.

Bu teknolojik cihaz sayesinde kullanıcılar, havada kalemle yazar gibi yazı yazabiliyor, uygulama açabiliyor ve imleci hareket ettirebiliyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayınlanan makaleye göre araştırmacılar, bileklik yüzey elektromiyografi (sEMG) adı verilen bir teknoloji kullanıyor. Bu yöntem, kasların ürettiği elektrik sinyallerini algılayarak hareketleri anlamlandırıyor.

Hatta kişinin bir hareketi yapmadan önceki niyetini de tespit edebiliyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

Meta’nın bu projesi özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin bilgisayarlarla daha kolay etkileşim kurmasını hedefliyor. Şirket, Carnegie Mellon Üniversitesi ile iş birliği içinde omurilik yaralanması yaşayan bireyler üzerinde bilekliği test ediyor.

Mekanik Mühendisliği ve Sinirbilim Enstitüsü'nden Profesör Douglas Weber, ellerini tam kullanamayan kişilerin bile az da olsa kas aktivitesi gösterebildiğini, dolayısıyla cihazın bu sinyalleri algılayarak hareket niyetini çözümleyebildiğini savundu.

Bu teknoloji, Elon Musk’ın felçli bireyler için geliştirdiği beyin çipi Neuralink’e göre daha az müdahaleci (invaziv) bir alternatif sunuyor.

Halihazırda beyin dalgalarını (EEG) algılayan başlıklar da benzer bir amaçla kullanılıyor ancak bu cihazlar, daha zayıf sinyallerle çalıştıkları için yetenekleri kısıtlı.

Meta ise bilekliğinin ameliyat gerektirmediği halde sEMG teknolojisi sayesinde EEG’ye kıyasla daha yüksek frekanslı ve hassas çalışabildiğini söylüyor.