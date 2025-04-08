Meta, gençlerin Instagram'da canlı yayın yapmasını yasaklıyor

Sosyal medya şirketi Meta, 18 yaş altı kişilere yönelik güvenlik önlemlerini Facebook ve Messenger platformlarına da genişletti.



Şirket, canlı yayın yasağıyla Instagram'da gençler için güvenlik önlemlerini genişletiyor. 16 yaşından küçükler, ebeveyn izni olmadan Instagram'ın Canlı özelliğini kullanamayacak.



"Genç hesapları" geçen yıl tanıtıldı ve ebeveynlere uygulamayı kullanmak için günlük süre sınırları koyma, gençlerin belirli zamanlarda Instagram'ı kullanmasını engelleme ve çocuklarının mesajlaştığı hesapları görme olanağı sağlayan bir ayara geçildi.

EBEVEYN İZNİNE İHTİYAÇ VAR



Facebook ve Messenger genç hesapları başlangıçta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da kullanıma sunulacak. Instagram hesaplarında olduğu gibi, 16 yaş altı kullanıcıların ayarları değiştirmek için ebeveyn iznine ihtiyacı olacak.



Meta, Instagram'daki genç hesaplarının dünya genelinde 18 yaş altı 54 milyon kişi tarafından kullanıldığını, 13-15 yaş aralığındakilerin yüzde 90'ından fazlasının varsayılan kısıtlamaları sürdürdüğünü açıkladı.