Meta, Google'a rakip olmaya hazırlanıyor: Yapay zeka destekli arama motoru

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Google ve Bing'e rakip olmaya hazırlanıyor.

The Information'ın haberine göre, Meta, kullanıcıların Google ve Microsoft'un Bing'ine olan bağlılığını azaltmak için yapay zeka tabanlı bir arama motoru üzerinde çalışıyor.

Meta'nın web tarayıcısı, şirketin WhatsApp, Instagram ve Facebook'taki sohbet robotu Meta AI'da kullanıcılara güncel olaylar hakkında konuşmaya dayalı yanıtlar sağlayacak.

Meta geçen hafta yapay zeka sohbet botunun, haberler ve güncel olaylar hakkında gerçek zamanlı olarak kullanıcı sorularını yanıtlamak için Reuters içeriğini kullanacağını söylemişti.