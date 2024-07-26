Meta ilk kez açıkladı: WhatsApp'ın ABD'deki kullanıcı sayısı belli oldu

Meta, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aylık WhatsApp kullanıcı sayısını ilk kez açıkladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın şu anda ABD'de 100 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

Son birkaç yılda sağlam bir büyüme kaydeden WhatsApp, henüz Apple'ın iMessage'ını geçmeyi başaramadı.

WhatsApp sözcüsü Ashely O'Reily'e göre Meta, 10 yıl önce mesajlaşma uygulamasını satın aldığından bu yana ilk kez kullanıcılarla ilgili verileri açıklıyor.



DÜNYADA 2 MİLYARDAN FAZLA KULLANICISI BULUNUYOR

WhatsApp'ın uluslararası alanda ise 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.