Meta ilk kez açıkladı: WhatsApp'ın ABD'deki kullanıcı sayısı belli oldu

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta, ünlü mesajlaşma platformunun ABD'deki kullanıcı sayısının 100 milyona ulaştığını açıkladı.

Meta ilk kez açıkladı: WhatsApp'ın ABD'deki kullanıcı sayısı belli oldu

Meta, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aylık WhatsApp kullanıcı sayısını ilk kez açıkladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın şu anda ABD'de 100 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

Son birkaç yılda sağlam bir büyüme kaydeden WhatsApp, henüz Apple'ın iMessage'ını geçmeyi başaramadı.

WhatsApp sözcüsü Ashely O'Reily'e göre Meta, 10 yıl önce mesajlaşma uygulamasını satın aldığından bu yana ilk kez kullanıcılarla ilgili verileri açıklıyor.

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WhatsApp'ın uluslararası alanda ise 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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