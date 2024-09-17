Meta, platformlarında Rus devlet medyasına ait hesapları yasakladı

Facebook'un sahibi Meta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, RT, Rossiya Segodnya ve diğer Rus devlet medya ağlarını platformlarından yasakladığını ve bu kuruluşların internette gizli etki operasyonları yürütmek için aldatıcı taktikler kullandığını iddia etti.



Meta'nın açıklaması şu şekilde:

“Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Rus devlet medya kuruluşlarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve diğer ilgili kuruluşlar artık dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel olarak yasaklanmıştır.”

Yasağın uygulanmasının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

Meta'nın uygulamaları arasında Facebook'un yanı sıra Instagram, WhatsApp ve Türkiye'de erişime kapatılan Threads de bulunuyor.

"İLİŞKİLERİMİZİN NORMALLEŞMESİNİ ZORLAŞTIRIYORUZ"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Meta bu eylemleriyle kendi itibarını zedeliyor. Rus medyasına karşı bu tür seçici eylemler kabul edilemez. Bu durum Meta ile ilişkilerimizin normalleşmesi ihtimalini zorlaştırıyor.” dedi.

2022 YILINDA ENGELLEMİŞTİ



Moskova, 2022 yılında Meta'yı “aşırılık yanlısı” bir kuruluş olarak damgalamış ve Meta'nın nefret söylemi politikasında kullanıcıların Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı öfkelerini dışa vurmalarına izin vermek üzere tasarlanan değişikliklere itiraz ederek Instagram ve Facebook'u engellemişti.

Rus kurucusu Pavel Durov hakkında geçtiğimiz ay Fransa'da resmi soruşturma başlatılan Telegram Messenger da Rusya'da yaygın olarak kullanılıyor.



Devlet kontrolündeki teknoloji firması VK arafından işletilen VK Video, Rus devlet medyasını engelleme çabaları nedeniyle Rusya'da baskı altında olan YouTube'a bir alternatif sunuyor.