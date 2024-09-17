Meta, Rus medya kuruluşlarını yasakladı

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, "dış müdahale faaliyetleri" gösterdikleri gerekçesiyle haber ajansı Rossiya Segodnya ve devlet kanalı RT dahil bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladığını bildirdi.

Meta, Rus medya kuruluşlarını yasakladı

basınındaki haberlere göre Meta, medyasının yasaklanmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından Rus devlet medya kuruluşlarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve bunlarla bağlantılı kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel olarak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE SUÇLAMASI

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 13 Eylül'de yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'daki savaşında Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

MOSKOVA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

ABD istihbaratı, ülkede 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Teknofest Adana ne zaman?Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı

Teknofest Adana ne zaman?Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı

Diablo 4, mikro işlemlerden 150 milyon dolar gelir elde etti

Diablo 4, mikro işlemlerden 150 milyon dolar gelir elde etti

Intel, 30 milyar dolarlık PlayStation 6 anlaşmasını kaybetti

Intel, 30 milyar dolarlık PlayStation 6 anlaşmasını kaybetti

Araştırma: İnsan ve köpek göz göze gelince beyinleri senkronize oluyor

Araştırma: İnsan ve köpek göz göze gelince beyinleri senkronize oluyor

ChatGPT mesajlaşmayı başlatıyor: Sosyal medyada gündem oldu

ChatGPT mesajlaşmayı başlatıyor: Sosyal medyada gündem oldu

X/Twitter'ın rakibi Bluesky, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

X/Twitter'ın rakibi Bluesky, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...