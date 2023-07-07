Meta, silinen Threads hesaplarının Instagram'ı etkilememesinin yollarını arıyor

Meta'nın Twitter'a karşı rakip olarak açtığı platform Threads'e kayıt olmak için Instagram hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Her iki platformdaki hesabınızı bağlantılı hale getiriyorsunuz.



Böylelikle Threads'e kayıt olduktan sonra eğer platformdan hesabınızı silmek isterseniz Instagram hesabınızı da silmiş oluyorsunuz.



META YENİ BİR YOL ARIYOR



Instagram başkanı Adam Mosseri, Meta'nın bu sorunun farkında olduğunu ve şu anda Threads hesabınızı ayrı olarak silmenize izin verecek bir güncellemenin yolunu aradığını söyledi.



ŞİRKET EKSİKLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



Şirketin ayrıca hashtag'ler, mesajlaşma ve fediverse dahil olmak üzere uygulamada hala eksik olan özelliklerin üzerinde çalıştığı ifade edildi.



Twitter'ın metin tabanlı yeni sosyal medya platformu Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunduğu bildirildi.



Öte yandan Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Threads'e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğunu açıkladı.



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