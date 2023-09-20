Meta test ediyor: WhatsApp iPad'ler için çıkış yapacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp akıllı telefonlar düşünülerek geliştirildi.

Ancak yıllar içinde uygulama bilgisayarlar için de kullanılabilir hale geldi ve geçtiğimiz ay macOS için yepyeni bir sürümü yayınlandı.

Şimdi WhatsApp iPad'e geliyor ve kullanıcıların mesajlarına herhangi bir Apple cihazından erişmelerine olanak tanıyor.

WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, Apple'ın TestFlight'ında bulunan WhatsApp Beta'nın en son sürümünün iPadOS işletim sistemiyle uyumlu olduğu aktarıldı.

Daha önce iPad kullanıcıları, iPadOS uygulaması olmadığı ve iPhone sürümü Apple'ın tabletiyle uyumlu olmadığı için web sürümünü kullanmak zorundaydı.