Meta test ediyor: WhatsApp iPad'ler için çıkış yapacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp akıllı telefonlar düşünülerek geliştirildi.
Ancak yıllar içinde uygulama bilgisayarlar için de kullanılabilir hale geldi ve geçtiğimiz ay macOS için yepyeni bir sürümü yayınlandı.
Şimdi WhatsApp iPad'e geliyor ve kullanıcıların mesajlarına herhangi bir Apple cihazından erişmelerine olanak tanıyor.
WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, Apple'ın TestFlight'ında bulunan WhatsApp Beta'nın en son sürümünün iPadOS işletim sistemiyle uyumlu olduğu aktarıldı.
Daha önce iPad kullanıcıları, iPadOS uygulaması olmadığı ve iPhone sürümü Apple'ın tabletiyle uyumlu olmadığı için web sürümünü kullanmak zorundaydı.
WhatsApp Beta'nın Mac uygulamasına benzer bir yaklaşımla iPad'de de çalıştığı doğrulandı.
Uygulamayı yükleyip açtığınızda, bir QR Kodu taramak için telefonunuzda WhatsApp kullanmanızı istiyor.
Böylelikle WEB sürümünde olduğu gibi uygulama tüm konuşmalarınızı indiriyor ve iPhone, iPad ve Mac'inizde mesaj gönderip alabiliyorsunuz.
WhatsApp'ın iPad sürümünün genel olarak kullanıma ne zaman açılacağı bilinmese de, şirketin iPad cihazlarda WhatsApp'ı test ettiği belirtildi.
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