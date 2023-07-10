Meta, Threads logosunun anlamını açıkladı

Meta'nın Threads uygulaması, logosuyla teknoloji dünyasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Logonun basit tasarımı, bir daireden geçen dikey bir çizgiden oluşuyor.



İlk bakışta "@" sembolüne benzetilse de tam olarak onu temsil etmediği belirtildi. Logonun, Instagram'ın sans serif yazı tipiyle modern ve şık bir görünüm kazandığı aktarıldı



Threads logosunun anlamı, kullanıcının adını, bireysel bağımsızlığını temsil eden klasik İnternet sembolü olan "@"den türetilmiştir.



Logo, bir ileti dizisi başladığında oluşan döngüyü yansıtan kesintisiz bir çizgi olarak yorumlanır. Bu anlamıyla logo, bir Threads başladığında sürekli olarak döngü halinde devam etmektedir.

TAMİL ALFABESİNDEN ESİNLENDİ



Threads logosu, Tamil alfabesinden ilham alınarak tasarlanmıştır.



Tamil alfabesi, Hindistan ve Sri Lanka'da konuşulan Tamil dilini yazmak için kullanılan bir yazı sistemidir.



Logo, Tamilce harf olan "ம" (ma) harfine dayanmaktadır. Bu harf, içinden dikey bir çizgi geçen bir daire şeklindedir ve Threads logosuna benzerlik göstermektedir.



Threads logosu, "ma" harfinin basitleştirilmiş bir versiyonunu temsil ederek temiz ve modern bir görünüm sağlamaktadır.



Logo hakkında Instagram başkanı Adam Mosseri ise şunları söyledi:



"Threads logosu, Instagram Sans'ta, birinin kullanıcı adını emsil eden "@" sembolünden esinlenerek tasarlandı. Tasarımı Ryan O'Rourke ve Jez Burrows tarafından yapıldı. Threads başladığında uygulamada görülen döngüden esinlenerek, tek bir kesintisiz çizgidir.