Meta, Threads'in internet sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Meta, Threads'in web sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan arama özelliklerini geliştireceğini belirten Mark Zuckerberg, birkaç hafta içerisinde yeni güncellemelerin geleceğini açıkladı.

Meta, Threads'in internet sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Threads, her geçen gün düşüş yaşadığı kullanıcı sayısından dolayı kitleyi elde tutmak için platform üzerinde yeni geliştirmeler yapmaya devam ediyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Meta, X'in (eski adıyla Twitter) rakibi Threads'in web versiyonunu bu hafta başında kullanıma sunması bekleniyor.

Meta CEO'su , şirketin bu ayın başlarında daha geliştirilmiş arama özelliğini eklemek için çalıştığını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde hazır olacağını söyledi.Şu anda platform üzerindeki arama kısmında yalnızca kullanıcı adları aratılabiliyor.

Ancak WSJ, Meta'nın planlarının nihai olmadığını ve değişebileceğini söylediğini yazıyor.

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, geçen hafta Threads'te Meta'nın bir ya da iki haftadır dahili olarak bir internet sürümünü test ettiğini, ancak geniş çapta yayınlanmadan önce biraz çalışmaya ihtiyaç duyduğunu paylaşmıştı.

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