Meta, Threads'te paylaşılan haber içeriklerini algoritmaya dahil etmeyi planlamıyor

Adam Mosseri, Threads platformunun haber içeriğine odaklanmayacağını ve bu tür içerikleri algoritmik olarak tanıtmayı planlamadıklarına söyledi.



The Verge'den Alex Heath'in sorusuna yanıt olarak Mosseri, Meta'nın amacının Twitter'ın yerini almak değil, Instagram'da topluluklar için halka açık bir meydan oluşturmak olduğunu söyledi.



"HABERLERİN SAĞLAYACAĞI ARTAN KATILIM VE GELİR RİSKLERİNE DEĞMEZ"



Mosseri, paylaştığı Threads'de “Politika ve sert haberler önemlidir, aksini ima etmek istemiyorum. Ancak benim görüşüm, bir platformun bakış açısından, sağlayabilecekleri herhangi bir artan katılım veya gelir, onlarla birlikte gelen incelemeye, olumsuzluğa veya risklerine hiç değmez.

Politikaya veya önemli haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla içerik var. (spor, müzik, moda,eğlence vb.)" ifadelerini kullandı.