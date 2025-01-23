Meta, TikTok'un payına göz dikti

Sosyal medya platformu TikTok, ABD'de bir alıcı bulamazsa kullanıma kapanacak.



Meta, ABD'de 170 milyon kişinin kullandığı uygulamadan doğacak boşluğu doldurmak istiyor.



Şirket, ABD'deki popüler içerik oluşturucularına 5 bin dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu.



Program kapsamında içerik üreticilerinden her 30 günde en az 20 facebook, 10 da instagram videosu oluşturması isteniyor.



Meta, üreticilere ödemeyi 90 gün içinde yapacağını duyurdu.