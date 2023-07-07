Meta yalanladı: Kimse eski Twitter çalışanı değil!

Twitter'ın avukatı Alex Spiro eski Twitter çalışanlarını taklit Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia ederek Meta'yı dava edeceklerini Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupla bildirdi.

"TWITTER'IN KOPYASINI YAPTILAR"

Spiro gönderdiği mektupta “Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” dedi.



Twitter'ın sahibi Elon Musk ise, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi:



Musk, "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." dedi.



Çok gecikmeden Threads'in sahibi Meta'dan bu iddialara yanıt geldi.

"HİÇ KİMSE ESKİ BİR TWITTER ÇALIŞANI DEĞİL"



Meta İletişim Direktörü Andy Stone, "Threads mühendislik ekibindeki hiç kimse eski bir Twitter çalışanı değil" dedi.

