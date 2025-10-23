Meta yapay zeka kadrosunu işten çıkarıyor

Meta, yapay zeka biriminde yaklaşık 600 çalışanı işten çıkaracağını doğruladı. İşten çıkarılmalar, şirketin yapay zeka altyapı birimleri, Temel Yapay Zeka Araştırma Birimi (FAIR) ve diğer ürünle ilgili pozisyonlardaki çalışanları etkileyecek.



Şirket içinde, yapay zeka biriminin şişkin olduğu düşünülüyordu ve FAIR gibi ekipler ile daha ürün odaklı gruplar sıklıkla bilgi işlem kaynakları için yarışıyordu. İşten çıkarılmalar, Meta'nın departmanı küçültmeye devam etme ve şirketin yapay zeka stratejisini yönlendirmede birimin rolünü pekiştirme girişimi olarak görülüyor.



İşten çıkarılmaların ardından Meta'nın Süperzeka Laboratuvarları'nın iş gücünün 3 binin altına düştüğü belirtildi.