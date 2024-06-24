Meta, yapay zeka özelliklerini Hindistan'da kullanıma sunuyor

Birkaç ay süren testlerin ardından Meta, Llama-3 destekli yapay zeka sohbet robotunu Hindistan bölgesinde kullanıma sunuyor.

Ancak Meta AI şu anda yalnızca İngilizce'yi destekliyor ve başka hiçbir yerel dili desteklemiyor.



Şirket Meta AI'ı Hindistan'da WhatsApp, Instagram, Messenger ve Facebook üzerinden Nisan ayında belirli kullanıcılara sunarak test etmeye başladı.

Meta, sohbet robotunu uygulamalarındaki arama çubuğu aracılığıyla tüm kullanıcılara sunmanın yanı sıra, yapay zeka meta.ai web sitesi aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Meta AI'ın işlevselliği OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini'ı ve Anthropic'in Claude'u gibi diğer sohbet robotlarına benziyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA YAPAY ZEKA DÖNEMİ



Instagram'da sohbet robotu, arama sorgunuza göre izlemeniz için Reels videolar önerebilir.

Ayrıca, Facebook akışında bir Meta AI istemi göreceksiniz, böylece gönderiyle ilgili sorular sorabilirsiniz.

Örneğin, kuzey ışıklarının bir fotoğrafını görürseniz, Meta AI'dan kuzey ışıklarını görmek için en iyi yerler ve en iyi zamanlar hakkında öneriler isteyebilirsiniz.

Meta AI ayrıca sizin yönlendirmelerinize göre de görüntüler oluşturabilir.

WHATSAPP'TA BİREYSEL YAPAY ZEKA ASİSTANI

Meta, sohbet robotunu Hindistan'ın 500 milyon WhatsApp kullanıcısından oluşan devasa kullanıcı tabanının yanı sıra diğer uygulamalarının yüz milyonlarca kullanıcısıyla da buluşturuyor.

WhatsApp'ta, Meta AI ile bireysel olarak sohbet edebileceğiniz gibi, bir seyahat planlamak veya izlenecek bir filme karar vermek gibi konularda grup sohbeti içinde de sohbet robotundan yardım alabilirsiniz.

META AI ÖZELLİĞİNİ KAPATMAK VEYA GİZLEMEK MÜMKÜN OLMAYACAK

Meta, uygulamasında Meta AI işlevselliğini kapatmanın veya gizlemenin mümkün olmadığını söyledi.