Meta, yapay zekayı geliştirmek için AB'deki kullanıcıların verilerini kullanacak

Facebook'un sahibi Meta Platforms, Avrupa için özel olarak dilsel, coğrafi ve kültürel referansları yansıtan yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.



Meta, Avrupa Birliği'ndeki insanların Instagram, Facebook gibi platformlarında herkese açık olarak paylaşmayı seçtikleri içerikleri kullanarak büyük dil modellerini eğitecek.

ARKADAŞLAR VE AİLE İÇİN PAYLAŞILAN ÖZEL GÖNDERİLER HARİÇ

Meta'nın üst düzey politika yöneticisi Eylül ayında Reuters'a verdiği bir röportajda, şirketin yeni Meta yapay zeka sanal asistanının bazı bölümlerini eğitmek için herkese açık Facebook ve Instagram gönderilerini kullandığını, ancak tüketicilerin mahremiyetine saygı duymak için yalnızca aile ve arkadaşlarla paylaşılan özel gönderileri hariç tuttuğunu söyledi.



Şirket geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa bölgesindeki ve Birleşik Krallık'taki Facebook ve Instagram kullanıcılarını, Meta'nın hizmetlerinde paylaşılan herkese açık bilgileri yapay zekayı geliştirmek ve iyileştirmek için nasıl kullandığı konusunda bilgilendirmeye başlayacağını söyledi.

