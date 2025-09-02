Meta’da kaos çıktı: 14 milyar dolarlık süper zeka çatlıyor

Meta’nın yapay zeka yarışında öne geçmek için yaptığı 14,3 milyar dolarlık yatırımın kilit parçası olan Scale AI ortaklığı, daha ilk aylarda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.



TechCrunch’ın haberine göre, anlaşmanın üzerinden yalnızca iki ay geçmesine rağmen, Meta’nın yeni kurduğu Süper Zeka Laboratuvarı içinde yaşanan iç gerilimler, bir dizi üst düzey ayrılığa yol açtı.



BÜROKRASİ ENGELİ



Haberde, Scale AI’ın kurucu ortağı Alexandr Wang ve beraberinde gelen araştırmacıların katılımıyla laboratuvarın giderek daha kaotik bir hale geldiği, bazı çalışanların Meta’nın bürokratik engellerinden büyük rahatsızlık duyduğu aktarıldı.



Rakip firmalardan transfer edilen üst düzey araştırmacıların, şirketin hantal yapısı nedeniyle verim kaybı yaşadığı, ayrıca Meta’nın mevcut yapay zeka ekibinin etki alanının daraldığı belirtildi.



ZUCKERBERG’ÜN HAYAL KIRIKLIĞI



İç huzursuzluğun bir diğer sebebinin, CEO Mark Zuckerberg’ün nisan ayında tanıtılan Llama 4 modelinin beklentileri karşılamamasından duyduğu hayal kırıklığı olduğu ifade edildi.



Üçüncü neden ise ekibin istikrarsızlığı. Buna göre, Zuckerberg’in, rakipleri yakalamak için hızla başlattığı üst düzey yetenek transferi ve anlaşma girişimleri, ekibin yapısını zayıflattı. Bu çabalar kapsamında Wang’ın ekibe dahil edilmesi, “dev bir teknoloji şirketinde ekip yönetme deneyimi olmayan bir isim” olması nedeniyle bazı çalışanlarca eleştirildi.



Zuckerberg’ün ayrıca OpenAI’ın araştırma direktörü Mark Chen ile görüşmeler yaptığı, hatta OpenAI’dan ayrılan ünlü yapay zeka araştırmacıları Ilya Sutskever ve Mira Murati’nin girişimlerini satın almaya çalıştığı; ancak tüm bu girişimlerin başarısız olduğu bildirildi.



PEŞ PEŞE AYRILIKLAR



İstikrarsızlık, hızlı ayrılıkları da beraberinde getirdi. Daha önce Wired’da yer alan bilgilere göre, OpenAI’dan transfer edilen bazı araştırmacılar Meta’dan çoktan ayrıldı.



Son olarak Süper Zeka Laboratuvarı araştırmacısı Rishabh Agarwal, geçen hafta X üzerinden istifasını duyurdu. Ayrıca Meta yöneticisi Chaya Nayak da OpenAI’a katıldı.

