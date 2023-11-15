Meta'dan Threads'e DM özelliği: Instagram üzerinden mesajlaşılacak

Threads'in direkt mesajları olacak mı olmayacak mı tartışması bir süredir devam ediyor.

Instagram ve Threads'in başkanı Adam Mosseri, Threads'in direkt mesajlar (DM) oluşturmayı planlamadığını söylemişti.

Mosseri bir Threads gönderisinde, DM'leri Threads'e dahil etme konusundaki isteksizliğinin Instagram'ın mesajlaşma hizmetinin Threads için doğru hizmet olabileceğini düşünmesinden kaynaklandığını söyledi.

PLATFORMLAR ARASI MESAJLAŞILACAK

Mosseri, "Instagram gelen kutusunu Threads'in içinde çalıştırabilmeyi umuyoruz ve orada hala yapılacak çok şey var." diye konuştu.

Threads hesaplarının Instagram üzerinden açılmasıyla birlikte Meta, her iki platformdan da gelen mesajlar Instagram'da görüntülenebilecek.

Ayrıca henüz mesaj gönderilmese bile Threads üzerindeki bir gönderi Instagram DM'leri aracılığıyla paylaşılabiliyor.

Bu örnekten yola çıkarak Meta, Threads mesajlaşmalarının Instagram üzerinden yapılmasını sağlamak istiyor.