Meta'dan Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi

Duyurular, son aylarda on binlerce işçiyi işten çıkaran ve 2022'de değerinden 80 milyar dolar silinen Meta için zorlu birkaç yılın ardından geldi.



Şirket, tüm ağırlığını sosyal medyadan sanal gerçeklik projesi olan Metaverse'e döndürmek için iddialı bir plan başlattıktan sonra kimlik kriziyle mücadele ediyor.



Meta, meta evrenini geliştirmek için yılda 10 milyar dolardan fazla ayırarak mücadele etmeye devam ederken, Google, Microsoft ve Snapchat gibi rakipleri, üretken yapay zeka ürünlerinin piyasaya sürerek, yatırımcıların daha fazla dikkatini çekti.