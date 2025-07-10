Meta'dan yeni özellik: İlk mesajı atıyor, cevap verilmezse yazmıyor!

Meta, yapay zekayı sosyal platformlara entegre etme çalışmalarında yeni bir adım daha attı. Şirketin test etmeye başladığı özellikle birlikte Meta AI, kullanıcılarla daha önce yapılan konuşmaları baz alarak ilk mesajı kendisi gönderiyor. Amaç; kullanıcı bağlılığını artırmak ve sohbet deneyimini daha doğal hale getirmek.

Örneğin test sürecinde kullanılan “Film Büyüsünün Ustası” isimli sohbet botu, kullanıcıya “Bu akşam için film önerisi ister misiniz?” şeklinde bir mesaj göndererek diyaloğu başlatıyor. Bu mesaj, kullanıcıdan herhangi bir komut gelmeden otomatik olarak iletiliyor.

CEVAP VERİLMEZSE BİR DAHA YAZMIYOR

Meta’nın bu yeni özelliği; Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformlarda aktif olacak. Ancak bazı sınırlamalar da mevcut: Meta AI, sadece son 14 gün içinde en az bir kez sohbet edilen kullanıcılarla iletişime geçebiliyor ve bu kişilerin sohbet geçmişinde en az 5 mesaj bulunması gerekiyor. Ayrıca kullanıcı ilk mesaja yanıt vermezse bot, ikinci bir mesaj göndermeyecek.

Sistemin altyapısı, veri etiketleme şirketi Alignerr tarafından hazırlanan yönergeler doğrultusunda geliştiriliyor. Alignerr ve Meta, özelleştirilebilir yapay zekâ botlarının eğitilmesi ve gelecekte proaktif iletişim kurabilen yapay zekâların yaygınlaştırılması üzerinde çalışıyor.

KİŞİSEL VERİ İHLALİ TARTIŞMALARI

Meta, bu projeyi gelecekte daha da kişiselleştirmeyi hedefliyor. Meta AI Studio aracılığıyla kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına özel yapay zeka botları oluşturabilecek. Bu botlar da aynı şekilde, kullanıcıya kendiliğinden mesaj gönderebilen sistemler haline dönüşecek.

Meta AI halihazırda; Facebook, Instagram ve Messenger üzerinden sohbet etme, sticker oluşturma ve fotoğraf düzenleme gibi birçok işleve sahip. Son olarak yılın başlarında WhatsApp’a da entegre edilmişti.

Yapay zeka destekli bu yeni özellik, bazı kullanıcılar açısından rahatsız edici bulunabilir. Her ne kadar sistem, spam’e karşı sınırlamalar içerse de, “kendi kendine mesaj atan bot” fikri, gizlilik ve kişisel alan tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle kullanıcıların farkında olmadan sohbet geçmişlerini “Keşfet” sekmesinde paylaşabilmeleri, mahremiyet konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Sosyal medya platformlarında yapay zekâ ile kurulan ilişkilerin sınırları henüz tam olarak çizilmemişken, Meta’nın bu yeni adımı kullanıcı deneyimini dönüştürmeye hazırlanıyor.