Meta'dan yeni özellik: Instagram ve Facebook'a ebeveyn kontrolü

Meta, Instagram ve Facebook için ebeveyn denetim merkezi özelliğini duyurdu.



Ebeveyn denetimleri ilk olarak ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'da kullanıma sunuluyor. Bu araç sayesinde aileler, çocuklarının gizlilik ve güvenlik ayarlarını, kişi listesindeki değişiklikleri ve uygulamada ne kadar zaman geçirdiklerini görmelerini sağlayacak.

EBEVEYN DENETİMLERİ NE İŞE YARAR?



Ebeveynler, çocuklarına kimin mesaj gönderebileceği ve hikayelerini kimlerin görüntüleyebileceği gibi ayarları da düzenleyebilir. Çocuğun bu ayarlardan herhangi birini değiştirmesi durumunda ebeveynlerinde bildirim alacağı vurgulandı.

ETKİLEŞİME GEÇMEK İÇİN İZİN İSTEMEK ZORUNDA



Instagram'da ebeveyn denetimine dahil kullanıcıyla bağlantısı olmayan kişilerden etkileşime geçebilmek için davet göndermelerini isteyecek. Instagram, bunların yalnızca mesajlar için geçerli olduğunu ve her seferinde yalnızca bir tane gönderebileceğini belirtti.



Şirket ayrıca uzun süreli kullanımı azaltmak için bazı düzenlemeler daha yaptı. Instagram'ın sizi mola vermeye teşvik eden ve belirli dakikanın üzerine çıktıktan sonra uygulamanın kapatılması için uyarı veren bir özelliği test ettiği aktarıldı.

GECE REELS İZLEYENLERİ UYARACAK



Firmanın geceleri uyumadan önce Reels izleyen gençleri uygulamayı kapatmaları için bilgilendireceği ifade edildi.

