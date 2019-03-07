Araba Savaş MOBA oyunu Heavy Metal Machines’in geliştiricisi Hoplon, oyuncular için oyunu daha rekabetçi hale getirecek turnuva düzenlemeye hazırlanıyor.

5 bin euro ödül havuzuna sahip ve skor sıralamasına dayalı turnuva 9 Mart 2019 saat 14.00’te başlayacak. Turnuva ve elemeler, Avrupa sunucusunda 20 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan finale kadar devam edecek.



Yeni oyun Heavy Metal Machines’i oyun severlerin beğenisine sundukları için tatlı bir telaş içinde olduklarını belirten Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Tatiana Moreira, "Bu hafta sonu başlayacak Metal League’i duyurduğumuz için oldukça heyecanlıyız. Oyuncularımızın Metal League’i, espor serüvenlerine katılacakları, imkan ve ödüller için yapılan mücadelelerin heyecanını paylaşacakları bir topluluk olarak değerlendireceklerini ümit ediyoruz. Oyunda herkesin kendi özelliğine uygun bir şeyler bulacağını düşünüyoruz. Beceri seviyeleri ne olursa olsun Metal League, tüm oyuncular için açık, arkadaşlarını davet edip turnuvalarda kıyasıya mücadele edebilecekleri bir oyun. Birincilik ödülünün 2 bin euro olacağı turnuva karşılaşmaları oldukça sert, acımazsız geçecek gibi görünüyor.” dedi.