Metal yiyen bakteri keşfedildi

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ABD'deki Kaliforniya Teknik Enstitüsün'deki (Caltech) tesadüfen yüzyıllık bir sorunun yanıtını ortaya çıkardı.



Manganez üzerine deneyler yapan bir grup bilim insanı metal yiyen bakteri keşfetti.



Bakterinin metallerden beslendiği belirtildi. Caltech'de görev yapan Dr. Jared Leadbetter cam bir kavanozu ofisindeki lavaboya bıraktığı birkaç ay sonra yeniden ofise döndüğünde kavanozun koyu bir maddeyle kaplandığı gördüğünü söyledi.

KEMOSENTEZ DE YAPIYOR

Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu koyuluğun oksitlenmiş manganez olduğunu keşfedildi. Söz konusu koyulaşmaya neden olan bakterinin de çeşme suyunda bulunduğu tahmin ediliyor.



Yayımlanan makaleye göre söz konusu bakteri yaşamını sürdürebilmek için manganez tüketiyor. Bu keşifle yeraltı su ikmal hattı borularının manganez oksit nedeniyle tıkanmasının daha iyi anlaşılabileceği ifade edildi.



Ayrıca söz konusu bakterinin kemosentez de yapabildiği tespit edildi.



Kemosentez, tıpkı fotosentez gibi karbondioksitten organik bileşim üretilmesi sürecine verilen ad. Ancak fotosentezde bitkiler güneş ışığını kullanırken kemosentez ya da kimyasal sentezde bakteriler kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan enerjiyi kullanıyor.



PLASTİK YİYEN BAKTERİLER



2018 yılında da yine tesadüfen benzer bir keşif yapılmıştı. İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar çalışmaları sırasında tesadüfen bir keşif yaptı. Plastik atıklarla beslenen bir enzim geliştirildi. Araştırmalar İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Yenilebilir Enerji Laboratuvarı tarafından yapıldı.



Enzim, 1940'larda Japon araştırmacılar tarafından keşfedilen plastik yiyen bakteri üzerine yapılan çalışmalar sonucu şans eseri sentezlendi. Ideonella sakaiensis adındaki bu bakteri PET olarak bilinen polietilen tereftalat'la beslenmesiyle biliniyor.



Bakterinin PETaz adındaki enzimi güneş ışığından 10 milyar kat daha parlak süper-güçlü X-Ray ışınına maruz bırakılınca ortaya sadece PET'leri değil bütün plastik türlerini tüketebilen bir enzim çıktı.



"TIRTILLAR PLASTİK SORUNUNA ÇARE OLACAK"