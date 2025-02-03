Meta'nın çalışanlarına gönderdiği "sızıntıları affetmeyiz" mesajı sızdırıldı!

Son zamanlarda artan sızıntılarla ilgili bir video yayınlayan Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün "Bilgi sızdıranları kovarız" mesajı sızdırıldı.

Teknoloji haber sitesi The Verge’ün ulaştığı bilgilere göre, Meta çalışanlarına bilgi sızdırmanın sonuçlarını anlatan bir uyarı e-postası gönderildi. Şirketin Bilgi Güvenliği Şefi Guy Rosen, mesajında “Sızıntıları ciddiye alıyoruz ve buna karşı harekete geçeceğiz” ifadelerine yer verdi.



Zuckerberg'ün şirket içinde yaptığı bir toplantıda, bilgilerin dışarı sızdırılmasından şikâyet ettiği belirtiliyor. “Gerçekten açık olmaya çalışıyoruz ama söylediğim her şey sızıyor. Berbat bir şey,” diyen Zuckerberg, bu durumun önüne geçmek için yeni önlemler alınacağını ifade etti.

SIZINTILARA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Meta, bilgi sızdırılmasını engellemek amacıyla şirket içi toplantı formatında bazı değişiklikler yaptı. Alınan yeni önlemler arasında:



Canlı yayın sırasında çalışan yorumlarının devre dışı bırakılması,

Şirketin sızması halinde "verimsiz" olabileceğine inandığı soruların atlanması gibi maddeler yer alıyor.

Ancak bu önlemler bile Meta'nın iç bilgilerini basına sızdırılmasını durdurmaya yetmedi.



Meta'nın Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth, şirket içi platformda yaptığı paylaşımda, The Verge’ün sızdırılan toplantı hakkında yaptığı habere atıfta bulunarak, alınan önlemlerin doğruluğunu savundu.



Öte yandan, The Independent, Meta'dan konuyla ilgili açıklama almak için şirkete ulaştığını ancak henüz bir yanıt alamadığını duyurdu.