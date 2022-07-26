Meta'nın çiftler için geliştirdiği uygulaması Tuned kapanıyor

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’ın ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın çatı şirketi Meta tarafından çiftler için geliştirilen Tuned uygulamasının sona ereceği açıklandı.



Çiftlerin nasıl hissettiklerini ve neler yaptıklarını birbirleriyle paylaşmaları üzerine kullanılan Tuned uygulaması, 2020 yılındaki lansmanından iki yıl sonra kapanma kararı aldı.



19 Eylül itibarıyla desteği sona erecek uygulama ile ilgili paylaşılan bilgilerde kullanıcılara kapanma hakkında bilgilendirme mesajları gönderildiği ve çalışmanın durdurulacağı 19 Eylül’e kadar verilerini indirmelerinin tavsiye edildiği bildirildi.



Uygulama 19 Eylül itibarıyla sona erecek

Meta tarafından geliştirilen Yeni Ürün Deneyi (NPE) Ekibi projesi kapsamında geliştirilen Tuned uygulamasında çiftler birbirleriyle güncel bilgilerini romantik şekilde paylaşabilip çıkartmalar ile duygularını ifade edebiliyor, müzik paylaşımı yapılabiliyordu.



Corona virüs pandemisinin ilk aylarında piyasaya sürülen Tuned, çiftlerin nasıl hissettiklerini ve neler yaptıklarını paylaşmalarını sağlamak için tasarlanmış mesajlaşma özellikleri ve testler ile iletişimde ve bağlantı içerisinde kalmasının bir yolu olarak konumlandırılmıştı.



Uygulama analizi firması Sensor Tower'da mobil analiz stratejisti Craig Chapple'a göre Tuned, App Store ve Google Play'de sadece 909 bin kez indirilmiş, beklentilerin altında kalmıştı.