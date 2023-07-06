Meta’nın Twitter’a rakip platformu Threads erişime açıldı

Facebook'un sahibi Meta, Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads'i kullanıma açtı.



Instagram’la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Google Play ve App Store’da da yerini aldı.



Meta, platformu "metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtmıştı.



BAŞLANGIÇTA AB ÜLKELERİNDE KULLANILAMAYACAK

Veri gizliliğinin Avrupa'da sorunlara neden olabileceği gerekçe gösterilerek uygulamanın başlangıçta Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çıkış yapmayacağı açıklanmıştı.

Threads uygulamasının Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki "kafes dövüşü" olayını başlattığı biliniyor.