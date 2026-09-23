Meta ’nın kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebilen kişisel yapay zeka asistanı Muse, ciddi bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.

MacOS güvenliği üzerine çalışan Patrick Wardle tarafından keşfedilen açık, bilgisayarda çalışan kötü amaçlı bir yazılımın Muse’un kimlik doğrulama bilgilerini ele geçirmesine ve yapay zeka ajanını kullanıcı adına yönlendirmesine olanak tanıdı.

Wardle’ın hazırladığı kanıtlama saldırılarında Muse kullanılarak kullanıcıya belirgin bir uyarı gösterilmeden fotoğraf çekilebildiği ve bilgisayara zararlı dosyalar eklenebildiği aktarıldı. Meta, açığın kamuoyuna duyurulmasının ardından macOS uygulaması için bir acil düzeltme yayımladı.

AÇIK SESLİ YAZMA SİSTEMİNDE BULUNDU

Güvenlik sorununun temelinde Muse’un sesli komutları Mac üzerinde işlemek yerine Meta’nın sunucularına göndermesi bulunuyor.

Uygulama içerisinde ses kayıtlarının ve konuşma dökümlerinin gönderileceği sunucuyu belirleyen, kullanıcıya gösterilmeyen bir geliştirme ayarı yer alıyordu. Bu ayar normalde Meta’ya ait sunucuyu işaret ediyordu.

Ancak bilgisayarda oturum açmış kullanıcı hesabı altında çalışan herhangi bir uygulama veya terminal komutu, ek bir macOS izni almadan bu adresi değiştirebiliyordu.

Saldırgan ayarı kendi kontrolündeki sunucuya yönlendirdiğinde, kullanıcının Muse’a verdiği sesli komutlar önce saldırgana gönderilebiliyordu. Daha önemlisi, bu işlem sırasında Muse hesabını kontrol etmek için kullanılan kimlik doğrulama anahtarının da ele geçirilmesi mümkün hale geliyordu.



Kimlik doğrulama anahtarını ele geçiren saldırgan, yeni izinler istemek yerine Muse’a daha önce verilmiş yetkilerden yararlanabiliyordu. Böylece gerçekleştirilen işlemler işletim sistemi açısından güvenilir Muse uygulamasından geliyormuş gibi görünebiliyordu.



Meta da yaptığı açıklamada bunun uzaktan gerçekleştirilebilen bağımsız bir saldırı olmadığını ve bilgisayarda önceden zararlı kod çalıştırılmasını gerektirdiğini vurguladı.



META'DAN ACİL GÜNCELLEME

Patrick Wardle açığı ve hazırladığı saldırı örneğini kamuoyuna açıkladı. Meta, haberlerin yayımlanmasının ardından macOS uygulamasına bir acil düzeltme gönderdi.

Şirket, güvenlik sorununun gerçek hayatta kullanılabilmesi için kullanıcının cihazında önceden kötü amaçlı kod bulunması gerektiğini belirterek riskin sınırlı olduğunu savundu. Buna rağmen gizli sunucu ayarının kötüye kullanılmasını engelleyen güncelleme kısa sürede yayımlandı.