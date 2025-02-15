Meta'nın yeni hayali: Yapay zeka destekli insansı robotlar

Şirket, bu projeyi gerçekleştirmek için Reality Labs donanım bölümünde yeni bir ekip oluşturdu. Bu ekip, insansı robotların donanımını geliştirmekle sorumlu olacak ve ev işlerini yapabilen robotlar üzerinde çalışacak.

Meta'nın amacı, robotların üretimi ve satışı için gerekli olan yapay zeka, sensörler ve yazılımları geliştirmek.



Meta'nın yeni robotik grubu, sürücüsüz araç girişimi Cruise'un eski CEO'su Marc Whitten tarafından yönetilecek. Whitten, daha önce Amazon, Microsoft ve Sonos gibi şirketlerde de görev yapmıştı. Meta, insansı robotların donanımını geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda robotik yazılım ve yapay zeka üzerine de çalışacak.

Bloomberg’in haberine göre; teknoloji devinin yeni girişimi, şirketin artırılmış gerçeklik ve yapay zeka alanındaki mevcut yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte olacak. Meta yöneticileri, insansı robot üreten şirketlerin donanım konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak Meta'nın yapay zeka ve artırılmış gerçeklik cihazlarından topladığı verilerin, robotik gelişimini hızlandırabileceğini düşünüyor.



Tesla’ya rakip olacak



Tesla, Optimus isimli insansı robotunu geliştirmeye devam ediyor. Bu robot, yürüyebilmesi, ellerini hareket ettirebilmesiyle dikkat çekti ve Tesla’nın otonom araçlarında kullanılan gelişmiş yapay zeka ile donatıldı. Optimus aynı zamanda renkli blokları ayırt edebiliyor, dans edebiliyor ve yoga pozlarını koruyabiliyor.



Elon Musk, Optimus’un evlerde ve sokakta günlük işleri yapabilecek seviyeye geleceğine inanıyor. Sektör sızıntılarına göre Tesla, bu yıl sınırlı üretime başlamayı hedefliyor. Optimus’un 30 bin dolar fiyatla satışa sunulabileceği tahmine diliyor.



Meta işleri hızlandıracak



Uzmanların yorumlarına göre Meta’nın insansı robot yatırımı, bu alandaki yarışı ciddi şekilde kızıştıracak. Uzun zamandır robotik araştırmaları yapan şirketlerin, Meta’nın sunduğu hizmetlerle üretime çok daha hızlı geçebileceği vurgulanıyor.

