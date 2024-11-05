Meta'nın yapay zekasına arı engeli: Kovanlar planları alt üst etti

Yapay zeka altyapısını oluşturmaya çalışan Meta, arıların engeline takıldı.

Meta, şirketin yapay zeka çalışmalarını desteklemek üzere ABD'de bir veri merkezi için bir nükleer enerji santrali operatörüyle görüşmeler yapıyordu.

Financial Times'ın haberine göre, nadir görülen bir arı türü, şirketin yapay zeka veri merkezi planlarını bozdu.

PLANLARI ALT ÜST ETTİ

Ancak toplantıya aşina iki kişiye göre, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün yaptığı açıklamada, planlanan santralin yanındaki bir yerde arı kovanlarının keşfedilmesinin planların bozulmasına neden olduğunu söylediği kaydedildi.

Meta son kazanç raporunda gelecek yıl altyapı giderlerinde önemli bir hızlanma ve 2025'te önemli sermaye harcamaları artışı beklediğini söyledi.

Platform, yapay zeka hedefleri için altyapıya büyük harcamalar yapan tek teknoloji devi değil.

Google, Amazon ve Microsoft gibi rakipleri de yapay zekalarını güçlendirmek için veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

2040'A KADAR İKİ KATINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yapay zekaya güç sağlamak için veri merkezlerindeki patlama, sadece finansal olarak değil, çevresel olarak da yüksek maliyetlerle birlikte geliyor.

Analizlere göre, ABD'de veri merkezlerinin 2022'de 17 gigawatt olan yıllık enerji tüketiminin 2040'a kadar 35 gigawatt'a ulaşması bekleniyor.