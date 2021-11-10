Metaverse dünyasına ilk hangi şehir adım atacak?

Güney Kore’nin başkenti Seul, geleceğin sosyal medyası olarak nitelendirilen ‘Metaverse’ dünyasına adım atacağını açıklayan ilk şehir oldu. Belediye hizmetleri için kullanılacağı açıklanan platformun 2022 yılının sonu itibarıyla faaliyete geçeceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 17:34

Metaverse dünyasına ilk hangi şehir adım atacak?

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Geleceğin sosyal medyası olarak tanımlanan ve sanal gerçekliğe dayanan Metaverse dünyasına ilk adım atacak ülke belli oldu.

'nin başkenti Seul, 'Metaverse' dünyasına adım atacağını açıklayan ilk şehir olarak tarihe geçti.

Seul yerel yönetimi tarafından duyurulan plan çerçevesinde kentte yaşayanlar sanal gerçeklik gözlüğü takarak müze turlarından belediye yönetimi ile iletişime geçmeye kadar birçok şeyi gerçekleştirebilecek.

3,3 milyon dolara mal olması beklenen yatırım ile Seul yönetiminin, kent sakinleri ile Belediye Başkanı Oh Se-hoon arasındaki iletişim kuvvetlendirilmesini planladığı aktarıldı.

Belediyenin 10 yıllık planlarında yer alan çalışmaya göre kentin küresel rekabet gücünün artırılmasının da hedeflendiğinin altı çizildi.

Seul Belediyesi, kuracakları Metaverse platformunun 2022 yılının sonu itibarıyla faaliyete geçmesini hedeflediğini belirtirken, 2026 yılında platformun tam olarak faaliyete geçeceğini vurguladı.

Belediye Başkanının sanal ofisinin yanı sıra çeşitli sektörlere hizmet veren alanlar da dahil olmak üzere kamu hizmetlerine ev sahipliği yapacak olan Metaverse projesine Aralık ayında start verileceği ve 2023'te kentte sanal kamu hizmetleri için 'Metaverse 120 Center'ın açılacağı bildirildi.

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