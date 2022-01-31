Metaverse'de kadına yönelik cinsel taciz: Avatara saldırdılar

İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan Nina Jane Patel, adını “Meta” olarak değiştiren Facebook’un sanal platformu Horizon’da avatarının (kendisinin hareketli, konuşan, bilgisayar tarafından oluşturulmuş versiyonu) tacize uğradığını açıkladı.

Patel (43) Meta tarafından kullanıcıların sanal avatarlarıyla vakit geçireceği sosyal bir ortam, eğlence veya iş amaçlı bir sanal platform olarak tanıtılan “metaverse” tabanlı çevrimiçi video oyun “Horizon Worlds”te tacize uğradığını söyledi.

60 SANİYEDE 3 ERKEK GELDİ

Horizon’a kendisine benzeyen bir avatarla katılan Patel, “Platforma girdiğimde 60 saniyede üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu. Avatarımın bedeninin üstüne ve altına dokunduklarında ekran görüntüsü çekiyorlardı. Tacizciler ‘Sevmiyormuş gibi yapma’ gibi şeyler söylediler” dedi.

Patel sanal gerçeklik gözlüğüyle bağlandığı Horizon'da dokunmaları fiziksel olarak hissedemediğini ama yaşadığı olay nedeniyle tedirginlik duyduğunu aktardı.

Platformda kaçmaya çalıştığında tacizcilerin avatarlarıyla avatarını takip ettiklerini belirten Patel, ayrıca sesinden bir kız çocuğu olduğunu düşündüğü kişinin avatarının da erkeklerin tacizine uğradığını gördüğünü söyledi. Patel, “4 çocuk annesiyim ve çocuklarımın görünüşte eğlenceli, davetkâr bu alanda tacizle karşılaşmasından korkuyorum” diye konuştu.

SUÇ SAYILMALI TARTIŞMASI

Jane Patel’in anlattıkları, 2024’e kadar yılda 500 milyar sterlinlik değere ulaşabileceği tahmin edilen metaverse evreninin cinsel suçlular ve pedofiller için uğrak yeri haline geleceğine dair korkuları artırdı. İngiliz avukat Nick Brett, “Bir kadının sanal alemde de cinsel saldırıya uğraması suç kabul edilmeli ama henüz bu konular yasalaşmadı” diyerek sanal evrene hukuksal düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, metaverse kurallarına göre kullanıcıların en az 18 yaşında olması gerektiğini ancak platforma yaşlarını büyük göstererek giren birçok çocuk olduğunu söyledi. Ayrıca, Horizon’da avatarların başkalarıyla etkileşimden kaçınmak için girdiği “güvenli bölge” alanının işe yaramadığı bildirildi.

META'DAN AÇIKLAMA

Meta’nın bir sözcüsü, tacizle ilgili şunları söyledi: “Çok üzgünüz. Horizon güvenli olmalı ve biz onu bu şekilde inşa etmeye kararlıyız. İnsanların bu alanlarda nasıl etkileşim kurduğu hakkında daha fazla şey öğrendikçe iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz, özellikle ihbarda bulunmalarına yardımcı olacağız.”