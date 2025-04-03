Meta’ya antitröst davası: “Zuckerberg Beyaz Saray’da lobi yapıyor”

ABD’de Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in bu ay görülecek antitröst davasında uzlaşmaya varılmasını sağlamak için Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray yetkililerine lobi yaptığı, bu isimlere söz konusu davayı engelleyecek bir anlaşmayı kabul ettirmeyi amaçladığı iddia edildi.



ABD’nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, sosyal medya alanında tekelleştiği iddiasıyla açılan Federal Ticaret Komisyonu (FTC) davasının görüleceği 14 Nisan öncesinde şirket temsilcileri Trump ve üst düzey danışmanları ile bir araya geldi.



“TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BU YANA 3 KEZ BEYAZ SARAY’A GİTTİ”



WSJ’nin paylaştığı bilgilere göre, Meta CEO’su Mark Zuckerberg, çarşamba günü Beyaz Saray’daydı. Gazeteye konuşan kaynaklar, bunun Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana Zuckerberg’in yaptığı üçüncü ziyaret olduğunu anlattı. Haberde, Trump’ın bazı danışmanlarının şirketin bu lobicilik stratejisinden bıktığı, bu stratejiyi çok agresif bulduğu ifade edildi.



Meta Sözcüsü Andy Stone, “Rekabet edebilirliği, ulusal güvenliği ve ekonomik büyümeyi etkileyen meseleleri ele almak için politika yapıcılarla düzenli olarak bir araya geliyoruz” derken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ve Federal Ticaret Komisyonu ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.



“TRUMP HENÜZ KARARINI VERMEDİ”



Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kişi, Trump’ın Meta’ya yöneltilen “Instagram ve WhatsApp’ı rekabeti engellemek için satın aldığı” suçlamaları karşısında şirketle uzlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Federal Ticaret Komisyonu, ABD Kongresi tarafından bağımsız bir ajans olarak kurulsa da Trump tüm bağımsız ajansların Beyaz Saray’ın kontrolünde olduğunu söylemişti. Meta, Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından kampanyasına 1 milyon dolar bağışlamış, geçiş sürecinde Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’yu iki kez ziyaret etmişti.



Federal Ticaret Komisyonu, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldığında şirketin sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020'de dava açmıştı. Komisyon, Meta'nın bu uygulamalar için fazla ödeme yaptığını öne sürmüştü. Meta, nisan ayında federal yargıçtan Komisyon’un davasını duruşma yapılmadan reddetmesini talep etmişti. Hakkında açılan davada Meta’nın aleyhine bir karar çıkması durumunda Meta, WhatsApp ve Instagram satın almalarından caymak durumunda kalabilir.

