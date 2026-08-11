Meta'ya, dolandırıcılık davasında delilleri karartma suçlaması

Avustralyalı milyarder Andrew Forrest'in, izni olmadan görüntüsünü kullanan dolandırıcılık reklamlarıyla ilgili açtığı davada karar, Meta 'nın aleyhine oldu.

Madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden olan iş adamı, sosyal medya devini, sahte kripto para yatırımlarını tanıtmak için kendi görüntüsünü kullanan reklamlara izin vermekle suçladı; Meta'nın dağıttığı reklamları aktif olarak değiştirdiğini ve bunlardan kâr elde ettiğini söyledi.

Kaliforniya'daki federal yargıç P. Casey Pitts, Meta'nın davacıya zarar veren temel verileri yok ettiğini veya silinmesine izin verdiğini tespit etti.

Andrew Forrest'ın avukatları, bu davranışın onları sahte içerikten sorumlu kıldığını belirtti.

Meta, verilerin kendi sistemlerinde bulunduğunu keşfetmesinin iki yıl sürdüğünü iddia ederken, Pitts ise, "Meta'nın kendi verileri hakkında bilgi edinmek için iki yıla ihtiyaç duyması pek mantıklı değil." diyerek bu iddiayı hiç ikna edici bulmadığını bildirdi.

Ancak hakim, sosyal medya şirketinin faaliyetlerinde kasıtlı olarak zarar verme niyeti bulmadı ve bunun yerine Meta'nın davranışını ağır bir ihmal olarak nitelendirdi.

DOKUNULMAZLIK TALEBİ KABUL EDİLMEYEBİLİR

Meta, 1996 yılında yürürlüğe giren ve internet şirketlerini platformunda kullanıcılar tarafından yayınlanan içerikten sorumlu olmaktan muaf tutan İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. maddesiyle korunduğunu belirtti.

Yok edilen veriler, Forrest'ın hukuk stratejisinin merkezinde yer alıyor çünkü bu verilerin Meta'nın kendi araçlarının reklamları nasıl yeniden şekillendirdiğini göstereceği ve böylece şirketin dokunulmazlık talebini geçersiz kılacağı iddia ediliyor.

Henüz ön duruşma aşamasında olan davanın sene sonuna doğru Pitts huzurunda yapılması beklenen duruşmasında, Meta'nın dokunulmazlık gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etmesi bekleniyor.

META'NIN SAHTE REKLAMLARDAKİ ROLÜ

Dava dilekçesine göre, 2019'dan bu yana Facebook'ta binlerce yanıltıcı reklamda Avustralya'nın oldukça tanınmış bir şahsiyetinin görüntüsü dolandırıcılık amacıyla kullanılmış ve binlerce mağduriyete yol açmıştı.

Milyarderin hukuk ekibi, Meta'nın yapay zeka araçlarının, sahte reklamları dağıtmadan önce optimize edip kişiselleştirdiğini ve bu nedenle Meta'nın sadece bir aracı değil, aktif bir katılımcı olduğunu savunuyor.

Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi, 230. maddenin Meta'yı Instagram'ın tasarımının çocuklarda bağımlılık yapıcı olmasıyla ilgili eyalet davasından korumadığına karar vermişti.

Bu gelişme, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan şirket için yasal bir geri adım anlamına geliyor. Şirketin sosyal medya platformu, bu yıl Los Angeles ve New Mexico'daki jüriler tarafından da çocuklara zarar vermekten sorumlu bulunmuştu.