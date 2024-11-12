Meteor zannedildi: Starlink uydusu alevler içinde Dünya'ya düştü

ABD'nin dört eyaleti üzerinde gökyüzünü aydınlatan parlak bir ateş topunun SpaceX Starlink uydusunun alevli bir şekilde dünyaya düşmesinden dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.

Farklı eyaletlerde yaşayan ve olaya şahit olan bazı insanlar, bir meteor gördüklerini düşündü.

36 FARKLI RAPOR TOPLADI

Amerikan Meteor Topluluğu, Colorado, Kansas, Texas ve Oklahoma üzerinden geçen parlak ateş topu hakkında 36 farklı rapor topladı.

Gözlemler çoğunlukla Oklahoma City ve Dallas-Fort Worth bölgeleri etrafında kümelenmişti.

Birçok kişi meteor olduğunu tahmin ederken, 2022'de SpaceX'in Starlink 4-23 göreviyle fırlatılan ve 54 uydudan oluşan bir grubun parçası olan Starlink-4682 uzay aracının dünyaya düştüğü anlaşıldı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gökbilimci ve uzay aracı izleyicisi Jonathan McDowell'a göre, parlak cisim muhtemelen gezegenimize doğru düşerken Dünya atmosferinde yanan bir Starlink uydusuydu.

Teksas'ta yaşayan ve olaya şahit olan Kevin W. "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi manzara!" diye yazarken, Teksas'tan bir başka görgü tanığı Canton da, "Uzun zamandır gördüğüm en şaşırtıcı şey" diye yazdı.