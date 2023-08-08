Metropollerdeki çöp sorununa yapay zekalı çözüm

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ”



Sistemin hem çevreyi koruduğunu hem de şehirlerin daha yaşanılabilir hale getirdiğini ifade eden Baylan, “Baktığınızda bugün çöp kamyonları büyük çok yakıt harcayan masrafı fazla olan araçlar ve İstanbul gibi bir metropolde sokak arasına çöp kamyonunun girmesi bütün trafiğin alt üst olması anlamına geliyor. Ayrıca yakıtın ve zamanın boşa harcanması gibi bir sürü olumsuz durumu da beraberinde getiriyor.



Aynı zamanda çöp kamyonunun geç gitmesi de çevre kirliliği, sinek koku gibi hizmetin aksaması gibi kaoslara sebebiyet verebiliyor. Yani çevre kirliliğini azaltmayı da hedefliyoruz ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak istiyoruz.



Şehirler artık pamuk ipliğine bağlı. Sistemimiz sayesinde de tüm bunların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çoğu sokakta giysi kumbaraları var. Bu giysilerin çalınması gibi durumlar söz konusu. Bizim sistemimiz hangi kumbaranın ne zaman dolduğu ne zaman toplanacağıyla ilgili durumlara da hizmet veriyor.



Atık toplama işi bu işin önemli bir parçası ve bizim için önceliklendirdiğimizde en önemli kısmı diyebiliriz. Daha sonra şehirlerin sorunlarını çözecek, şehirleri akıllandıracak yeni ürünlerimizi de çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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