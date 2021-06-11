MEXT ve Microsoft, ileri üretim teknolojilerinin kilidini açıyor

Microsoft Türkiye ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Teknoloji Merkezi MEXT çatısı altında Türk sanayisinde dijital dönüşümün kilidini açacak büyük bir iş birliğine imza atıyor.

Microsoft’un dünyadaki ilk üretim teknolojileri deneyim alanı olan Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi, MESS tarafından kurulan dünyanın en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT bünyesinde üreticilerin hizmetine açılacak.

Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi; Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde geniş bir kitleye hizmet ederek üretimde dijital dönüşümün merkez üssü olacak. Microsoft Türkiye ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliklerini bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

Dünyadaki ilk üretim teknolojileri deneyim alanı olma özelliğine sahip Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi, MESS tarafından kurulan dünyanın en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT çatısı altında hizmete açılacak. Sanayide dijital dönüşüme farklı bir boyut kazandıracak bu stratejik ortaklık ile sanayide dönüşüm hareketi başlayacak. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi lansmanı, 15 Haziran Salı günü ntv.com.tr’de yayınlanacak.

Üretim sektörünün dijital gelişimi için geniş kapsamlı hizmet

Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi’nin kapsamlı ileri üretim teknolojileri demo alanında sanayicilere aşağıdaki teknolojileri birinci elden deneyimleme imkanı sunulacak;Microsoft’un endüstriyel IoT, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi,Görüntü/ses/video işleme,Operasyon Teknolojisi için siber güvenlik,Saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojiler.Bu sayede MESS üyeleri ve ekosistemi de hibrit bulut çözümlerini Türkiye’de ilk kez MEXT içerisinde deneyimleme şansını elde edecek. Bunun için özel sektör, kamu kesimi ve akademik dünyanın; yenilikçi iş birlikleri kurulması için bir araya gelmesini, üretim sektörünün dijital teknolojilerle kalkınmasını, ve ihtiyaç duyulan yetenek dönüşümüne katkı vermeyi hedefliyoruz.

MESS-Microsoft Stratejik Ortaklığı'nın Gelecek Adımları

Sosyal fayda anlayışıyla Türkiye’deki ve yakın çevresindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gençlerin dijital geleceğe hazırlanmasına destek olunacak.Microsoft Türkiye’nin yerli çözüm ortaklarının çözümleri sunularak bölgedeki üretim teknolojilerine yön verilecek.Üretim sektörünün ihtiyaç duyacağı dijital teknolojilerle donatılmış çalışanların yetiştirilmesi için kapsamlı eğitim programları düzenlenecek.Yöneticiler için Yapay Zeka seminerleri düzenlenecek.Bilgi ve veri üreticileri için Yapay Zeka Akademileri kurulacak.Microsoft Cloud Society üzerinden MESS üyelerine özel uzaktan eğitim müfredatı geliştirilecek.Bilgi teknolojileri ve ileri analitik profesyonelleri için Veri Madenciliği Hackatonları, Microsoft OpenHack’leri düzenlenecek.