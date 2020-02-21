Microsft'tan Meksika'ya 1.1 milyar dolarlık yatırım kararı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Meksika'ya 1.1 milyar dolar değerinde yatırım yapma kararı aldı.



1.4 trilyon değer piyasa değerine sahip olan Microsoft'un en tepedeki ismi olan Satya Nadella, söz konusu yatırımın önümüzdeki 5 yılı kapsayacağını belirtti.



Bu kapsamda Meksika'ya yeni bir data merkezi kuracaklarının altını çizen CEO, "Microsoft, her kuruluşun gerçekten bir avantaj elde etmesine ve dijital dönüşümü desteklemesine yardımcı olan hizmetleri sunmak için yeni bir veri merkezi oluşturacak" dedi.



Nadella, şirketlerinin “ülke çapındaki kişi ve kuruluşlar için dijital teknolojiye erişimi genişletmeye” odaklandığını da ifade etti.