Microsoft, 40 yılın ardından "Mavi Ekran”a veda ediyor

Microsoft, bu değişiklikle birlikte beklenmedik sistem yeniden başlatmalarında yaşanan karmaşayı azaltmayı hedefliyor. Yeni arayüz, kullanıcıya daha net bilgiler sunarak hatanın kaynağının daha kolay anlaşılmasını sağlayacak. Ayrıca, bilgisayarın kendini toparlaması için hızlı kurtarma mekanizması da yeni sistemle birlikte geliyor.



Microsoft Güvenlik Başkan Yardımcısı David Weston, konuyla ilgili açıklamasında “Amaç, hem bizlerin hem de kullanıcıların sorunun kökenine daha hızlı ulaşmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Yeni kurtarma sistemi, bu yaz Windows 11 24H2 sürümüne sahip cihazlarda kullanıma sunulacak ve çoğu kullanıcı için yeniden başlatma süresini yalnızca iki saniyeye indirecek.

NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

Bu adım, özellikle geçen yıl yaşanan büyük bir küresel sistem çökmesinin ardından geldi. Siber güvenlik firması CrowdStrike’ın hatalı güncellemesi, başta havayolları, hastaneler, acil servisler ve bankalar olmak üzere milyonlarca Windows cihazını çevrimdışı bırakmış; yaklaşık 8,5 milyon sistem çökmüş, dünya genelinde şirketler milyarlarca dolar zarar etmişti.



Bu olay sonrasında Microsoft, sistem dayanıklılığını artırma sözü vermişti. “Siyah ekran” arayüzü ve yeni kurtarma sistemi, bu vaadin bir parçası olarak sunuluyor.



“Mavi Ekran Hatası”, ilk olarak 1990’larda geliştirildi ve özellikle sistem çökmesi durumlarında kullanıcıların karşısına çıkan en bilindik Windows görüntülerinden biri haline geldi.