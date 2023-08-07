Microsoft, Bing Chat yapay zekasını mobil tarayıcılardan erişime açıyor

Microsoft, yapay zeka destekli Bing Chat'i yakında mobil tarayıcılara getiriyor.

Bing Chat, Şubat ayının sonlarından bu yana Android ve iOS mobil uygulamalarında mevcut olsa da Microsoft, Bing Chat'in üçüncü taraf tarayıcılarda engellenmesini durdurmak için tüm mobil tarayıcılara açıyor.



Bing Chat ilk olarak Şubat ayında kullanıma sunuldu, ancak Microsoft'un kendi Edge tarayıcısıyla kullanılabiliyordu.

TEMMUZ AYININ SONUNDA DİĞER TARAYICILARDA KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTI

Microsoft, tam üçüncü taraf tarayıcı desteği için yapılan testlerin bir parçası olarak Temmuz ayı sonlarında Chrome ve Safari masaüstü tarayıcılarında kullanılmaya başlandı.

ÜÇÜNCÜ TARAF TARAYICILARDA DENEYİMLEMEYE BAŞLANABİLECEK



Bing ekibi bir blog yazısında "Artık Bing'in bir parçası olan pek çok yeni ve kullanışlı özellikle birlikte, yapay zeka destekli yeni Bing'i yakında web ve mobil cihazlardaki üçüncü taraf tarayıcılarda deneyimlemeye başlayabileceğinizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz" diye belirtti.



Yazının devamında ise "Yolculuğumuzdaki bu sonraki adım, Bing'in özetlenmiş metinler, görsel oluşturma ve bu imkanların daha geniş bir kitleye göstermesine olanak tanıyor." ifadeleri yer aldı.



Microsoft, Bing Chat'i ilk olarak altı ay önce kullanıma sundu ve şirket, büyük olasılıkla Microsoft'un Bing Chat'i art arda dokuz çeyrek büyüme görüldüğü belirtildi.

BING CHAT'TE YAPILAN SOHBETLER 1 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan Bing Chat'te 1 milyondan fazla sohbet yapıldı ve hizmet kullanılarak 750 milyondan fazla görüntü oluşturuldu.



Bing Chat tarafından desteklenen Windows Copilot da yakında Windows 11'e geliyor.

Microsoft şu anda bu kenar çubuğunu Windows 11 sürümlerinde test ediyor ve muhtemelen bu yılın sonlarına doğru tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak gibi görünüyor.

